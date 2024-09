Francesco di Feo eletto Presidente dell'ARO BT3

TRINITAPOLI – Francesco di Feo, Sindaco di Trinitapoli, è stato eletto Presidente dell'ARO BT3 (Ambito Raccolta Ottimale), con Arianna Camporeale, Sindaca di San Ferdinando di Puglia, nel ruolo di vicepresidente, succedendo a Bernardo Lodispoto, Presidente della Provincia BAT.

La riunione dell'ARO BT3 si è tenuta presso il Comune di Trinitapoli il 24 settembre alle ore 17:00, con la partecipazione dei sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. Tra i temi trattati all'ordine del giorno:

Insediamento della Presidenza ARO BT3; Configurazione dell’ufficio ARO e individuazione dei componenti; Valutazione dell’ipotesi di incremento orario del personale part-time del cantiere di Trinitapoli; Esame del ricorso al TAR riguardante la gestione del servizio RR.SS.UU. (raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani) in relazione al Piano Economico Finanziario (PEF) e alle tariffe TARI.

I componenti dell’ufficio ARO sono stati individuati nelle figure di:

Avv. Giuseppe Mandrone

Ing. Cristian Soldano

Arch. Giovanni Passiante

Dott. Enrico Lamacchia

Di Feo, già presidente ARO nel 2018, torna a ricoprire il ruolo dopo quattro anni. Durante il suo primo mandato, il Sindaco di Trinitapoli ha avviato una "rivoluzione copernicana" nel servizio di raccolta rifiuti, realizzando la separazione dal consorzio FG4 e garantendo nuovi servizi attraverso un diverso soggetto gestore. Questo percorso ha anche salvaguardato i posti di lavoro di tutti i dipendenti dell’ambito.

Il nuovo obiettivo di Di Feo è raggiungere il 65% di raccolta differenziata nei tre Comuni e puntare all'adozione della TARIP (tariffa puntuale), con l’obiettivo di ridurre i costi del servizio e contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle periferie, prevenendo anche i roghi illegali.

Un particolare ringraziamento è stato espresso a Bernardo Lodispoto, Sindaco di Margherita di Savoia, per il lavoro svolto negli anni come vicepresidente ARO, contribuendo a superare l’emergenza rifiuti. Anche Arianna Camporeale, Sindaca di San Ferdinando di Puglia, ha manifestato il proprio appoggio al neoeletto presidente, sottolineando l'importanza della gestione associata dei rifiuti per incrementare la raccolta differenziata e contenere i costi del servizio.

Lodispoto ha concluso esprimendo soddisfazione per la ricostituzione dell'ARO BT3: «Finalmente si ritorna a gestire con efficienza la raccolta rifiuti nei tre Comuni».