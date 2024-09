NTT DATA inaugura la sede di Bari: obiettivo raggiungere 500 persone nel 2025

BARI - NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore della consulenza e dei servizi IT, ha inaugurato oggi la sede di Bari presentando un ampio piano di investimenti e assunzioni. Obiettivo per il 2025 è raggiungere la presenza di 500 persone nella sede.“Siamo presenti a Bari già dal 2022, nel segno di una strategia che perseguiamo con convinzione: quella di investire nel Mezzogiorno e qui in Puglia, una regione ricca di giovani talenti, eccellenze universitarie con le quali collaboriamo e imprese che supportiamo puntando sulla creazione di valore”. Ha commentato Ludovico Diaz, AD di NTT DATA Italia a margine dell’inaugurazione. “Con questa nuova sede intendiamo incrementare le opportunità di crescita in loco, incoraggiando i talenti a rimanere nel nostro Paese per realizzare le proprie ambizioni”.“Prosegue lo sforzo della Regione Puglia per tenere qui i nostri migliori talenti - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Questa è una iniziativa importante perché consente a uno dei principali player mondiali della trasformazione digitale di avere una sede a Bari, che grazie al Politecnico, alla facoltà di informatica, e in generale grazie alla qualità della vita che la Puglia offre a chiunque venga a lavorare qui, fanno di Bari e della Puglia terra di grandi opportunità.Proseguiremo con la strategia regionale Mare a Sinistra per continuare ad attrarre talenti, farli rimanere e farli anche ritornare in Puglia”.“Oggi sono qui per portare i saluti della città di Bari, dove l’azienda ha scelto di investire, ancora una volta, in questo caso riqualificando alcuni spazi e creando una preziosa connessione con il nostro Politecnico, con la previsione di arrivare a 500 dipendenti entro il 2025. Una grande opportunità che consentirà alle giovani eccellenze formate dalla nostra università di poter crescere e costruire il proprio futuro nella loro città. Pertanto a NTT DATA va tutto il nostro ringraziamento”. Ha dichiarato Vito Leccese, Sindaco di Bari.All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci.La nuova sede di NTT DATA a Bari è frutto di una strategia di rigenerazione urbana: gli uffici, infatti, sono stati realizzati in una struttura dei primi del '900. La rigenerazione urbana passa attraverso la valorizzazione degli spazi esterni che ora si integrano con l’ambiente circostante, creando una continuità tra spazio interno ed esterno, secondo un modello ispirato ai campus universitari americani. Una scelta che rappresenta l’impegno di NTT DATA a stabilire un rapporto di scambio con la città e la comunità locale, trasformando un edificio in un campus dinamico e interconnesso, in stretta relazione con l’Università e il Politecnico di Bari, i cui spazi sorgono nelle immediate vicinanze della nuova sede dell’azienda.La scelta dei materiali e delle finiture riflette l’identità locale, con l'uso di pietra di Trani, legni naturali e tessuti tradizionali, valorizzando la tradizione artigianale pugliese. Questa attenzione all'identità del luogo si combina con l'innovazione tecnologica propria dell’attività di NTT DATA, creando un connubio tra tradizione e innovazione, tangibile in ogni aspetto della nuova sede. Gran parte dei manufatti sono stati realizzati da artigiani locali, sostenendo così l’economia del territorio e garantendo una filiera produttiva allineata ai criteri di sostenibilità.I profili richiesti, con livelli di esperienza che spaziano dai neolaureati ai senior, sono: Java Developer, Net Developer, Cloud Engineer, Cloud Architect, Solution Architect, Functional Analyst, Data Engineer, Data Architect, Machine Learning Engineer, SW Engineer, Business & IT Consulting, Innovation & Tech Advisor, Sustainability Consultant, Quantum Data Scientist, Quantum Computing Engineer, Salesforce Developer, Generative AI SpecialistPer maggiori informazioni e per consultare le posizioni aperte, è possibile visitare il sito: https://it.nttdata.com/career