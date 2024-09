Francesco Passaro trionfa al Challenger di Genova: battuto Munar in finale

FRANCESCO LOIACONO - Francesco Passaro ha conquistato il titolo del, prevalendo in finale con il punteggio disullo spagnolo. Per il tennista perugino, si tratta delnella sua carriera, confermando il suo crescente livello di gioco.

Nel primo set, Passaro è riuscito a prendere il sopravvento grazie a una serie di pallonetti efficaci che hanno messo in difficoltà Munar. Nonostante l'equilibrio iniziale, il tennista umbro ha saputo mantenere alta la concentrazione, portando a casa il set con un combattuto 7-5.

Il secondo set è stato caratterizzato da un equilibrio ancora più marcato fino al 3-3, ma Passaro ha saputo fare la differenza con i suoi colpi da fondo campo e un servizio preciso che gli ha permesso di vincere gli ultimi tre game consecutivi e chiudere l’incontro.

Grazie a questo successo, Passaro si è aggiudicato un montepremi di 148 mila euro e ora punta a traguardi ancora più ambiziosi. Il perugino, attualmente numero 106 della classifica ATP, ha dichiarato di voler entrare presto nella top 100 mondiale e qualificarsi per gli Australian Open del 2025, il primo grande appuntamento della prossima stagione.

Questa vittoria rappresenta un’importante conferma per Passaro, che continua a crescere in un torneo prestigioso come quello di Genova, giunto alla sua ventesima edizione. Le sue performance nei prossimi tornei saranno fondamentali per scalare ulteriormente la classifica e raggiungere nuovi traguardi internazionali.