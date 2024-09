Monopoli, l’attaccante Philip Yeboah squalificato: salterà almeno due partite

FRANCESCO LOIACONO -Brutte notizie per il Monopoli: l'attaccante ghanesesarà squalificato dopo l’espulsione subita durante la partita vinta 4-1 contro il Foggia, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Il giocatore è stato espulso al 45’ del secondo tempo per aver colpito con una gomitata al volto il difensore del Foggia,

La gomitata è costata cara a Yeboah, che rischia una squalifica di due giornate. Sicuramente non potrà scendere in campo sabato 14 settembre alle 18:30, quando il Monopoli affronterà la Juventus Next Gen al “Veneziani” nella quarta giornata di campionato. È probabile che l’attaccante salti anche la sfida successiva, in programma sabato 21 settembre alle 20:45 contro la Cavese al “Simonetta Lamberti”.

Il suo ritorno è previsto per giovedì 26 settembre, quando il Monopoli affronterà il Benevento al “Veneziani”. Nel frattempo, sarà Grandolfo a sostituirlo in attacco, una pedina importante nella corsa ai playoff, in cui l'assenza di Yeboah potrebbe pesare.

Per il Monopoli, la squalifica del ghanese rappresenta una battuta d’arresto, ma la squadra spera di poter mantenere il ritmo delle ultime prestazioni positive.