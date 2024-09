Galleria Passo del Lupo: da stasera il presidio di Tutolo, 'Assurda la risposta di Anas'

BARI - In relazione alla chiusura della Galleria Passo del Lupo, il consigliere regionale Antonio Tutolo ha annunciato un presidio a partire da questa sera, in risposta alla comunicazione di Anas. "La risposta di Anas, a firma di Vincenzo Marzi, è assurda", ha dichiarato Tutolo. "Anas deve prima mettersi d’accordo con se stessa e poi procedere con i lavori."Il consigliere aveva inviato una lettera il 5 settembre chiedendo di posticipare la chiusura della galleria, prevista per il 9 settembre, per garantire un cronoprogramma che permettesse lavori continui e rapidi. Tuttavia, la risposta dell'azienda contraddice quanto lo stesso Marzi aveva promesso in commissioni precedenti, ovvero di procedere con un appalto unico per risolvere i disagi legati alla chiusura della galleria sulla Statale 17, fondamentale per il collegamento tra la Puglia, il Molise e Roma.Anas ha confermato la chiusura dal 9 settembre al 30 novembre 2024, sostenendo che il programma dei lavori è stato condiviso con le autorità locali. Tuttavia, Tutolo ritiene che la responsabilità non debba ricadere sui sindaci e insiste sulla necessità di una gestione più efficiente e rapida per evitare ulteriori disagi a pendolari, aziende e lavoratori.Il presidio, aperto a tutti i cittadini, inizierà stasera alle 19.00. "Chiediamo un appalto unico, tempi certi e lavori eseguiti senza interruzioni. Non possiamo permettere che ci vogliano altri dieci anni per completare un'infrastruttura vitale", ha concluso Tutolo.