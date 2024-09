Incendio a Bari Vecchia: appartamento distrutto, soccorsi due Vigili del Fuoco

BARI - Attimi di paura a Bari Vecchia nella serata di ieri, quando un incendio ha devastato un appartamento in via Filioli, vicino all’Arco delle Meraviglie. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione, mettendo a rischio la vita degli inquilini. Fortunatamente, tutti sono riusciti a mettersi in salvo.Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, che ha facilitato le operazioni di spegnimento, e i Vigili del Fuoco, due dei quali hanno avuto bisogno di soccorso: uno per un malore causato dal fumo, l’altro per lievi ustioni. Anche i soccorritori del 118 sono giunti rapidamente per fornire assistenza.