Rinviato il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico: confermato il gran finale di 'Polignano a Mare Città della Musica'

POLIGNANO A MARE - Il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, programmato per domenica 8 settembre come evento di chiusura della manifestazione “Polignano a Mare Città della Musica - Speciale Domenico Modugno”, è stato rimandato a causa di cause di forza maggiore. Il Comune di Polignano, la Regione Puglia e l'artista hanno deciso di recuperare l’esibizione in una nuova data, che verrà comunicata prossimamente insieme a importanti iniziative future dedicate alla musica d’autore.

Nonostante il rinvio del concerto principale, il programma della serata prevede comunque l’appuntamento con il concerto “Dalla Puglia a Sanremo: le più belle canzoni del Festival”, che avrà luogo alle ore 21.00 in piazza Suor Maria Laselva. L’evento vedrà la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e di artisti pugliesi provenienti da “Area Sanremo”, tra cui Annamaria Rubino "VNLKA", Dalila Spagnolo, Gabriella Martinelli, Giovanni Giove “Giovami” e Mattia Perelli “Motus”.

La direzione musicale e gli arrangiamenti sono curati dal Maestro Valter Sivilotti, con testi originali e voce narrante di Davide Mancini. La serata si concluderà con un gran finale a sorpresa, offerto da Renzo Rubino e la Sbanda.