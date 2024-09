Giornate dello Sport, a Putignano due giorni di comunità

PUTIGNANO - Venerdì e sabato scorsi lo Sport è tornato protagonista a Putignano. Più di 500 studenti e quasi 30 associazioni hanno animato parco Romanazzi e parco Almirante per due giorni che hanno celebrato lo sport nella loro funzione sociale.Mentre nel mattino sono state le classi che hanno aderito a partecipare alle Giornate dello Sport, nel pomeriggio di venerdì e sabato tutti hanno potuto accedere a oltre sedici postazioni con tennis, basket, pallavolo, pallamano, kick boxing, podismo, atletica, calcio, crossfit, padel, boxe, karate, ciclismo e danza aerea sono state il luogo in cui tutti sono tornati a giocare insieme, in virtù dell’appartenenza alla sola comunità cittadina. In più, grazie alla collaborazione di una rete di associazioni del settore, anche le persone con disabilità hanno potuto praticare sport.Nel corso della serata di sabato, inoltre, Putignano ha potuto celebrare le Eccellenze Sportive Putignanesi, inclusa la campionessa paralimpica Vittoria Bianco, medaglia di bronzo nel nuoto femminile 400 metri alle Paralimpiadi Parigi 2024. Durante una conversazione che si è tenuta nel Parco Almirante durante la sua celebrazione, Vittoria ha parlato della sua passione per lo sport, nata proprio a Putignano, di come si è evoluta nel tempo e della difficile preparazione alle Paralimpiadi di Parigi. Una presenza, la sua, capace di lanciare un messaggio chiaro: i sogni di tutti possono realizzarsi, a prescindere dalla propria disabilità.A conclusione della serata di sabato il Sindaco Michele Vinella ha premiato la campionessa come Miglior Atleta nell’ambito del “Premio Eccellenza Sportiva Putignanese” e altre e altri atleti che si sono distinti per i loro risultati.Nello specifico: Atleti che si sono distinti nel territorio pugliese, il premio è andato a Cosimo Lamontanara dell’ASD Crossfit Load, Antonella Tria di ASD Ciclistika, Simonetta Vinella del Tennis La Quercia, Roberta Guglielmi del Nadir Nuoto e Vittoria Daprile della Pallavolo Uisp ’80.Per la categoria Squadra che si è distinta nel territorio pugliese, premiate la squadra femminile della Nadir on the road, la maschile di Atletica Basket, la squadra di calcio maschile della Real Putignano, le under 16 ed under 18 della Pallavolo Uisp’80 femminile, la squadra senior maschile della Zenit e Danza Aerea de La Palestra in fitness. Come Giovani emergenti, premiati Carlotta Gabrielli della Dinamo Basket femminile, Gioele Delizia della Under 18 Pallamano Uisp ’80, Alessandro Mezzapesa dell’SSD Bari, Sonia Impedovo e Diego Pedote dell’ASD Tennis Grotte, Roberto Romanazzi e Gaia Piccoli dell’ASD Samurai e Luca Mirizzi della Dangerfarm. Al capitano della prima squadra della Real Putignano Anthony Palazzo, ad Angelo Calò per l’ASD Atletica Basket Putignano insieme all’ASD Vespa Club Putignano è stato riconosciuto il premio “Cuore Rosso-Blu”. Premiati come atleti che si sono distinti nel territorio nazionale, invece, Gabriele Netti per la pallavolo maschile nella “Mater Domini” di Castellana Grotte; Pino Marchitelli per il Tiro a segno; Tonio Giannuzzi dell’ASD Tecknobike; Marco Sportelli della Elite Kick Boxing e Federica Palazzo dell’USD Elite Giovani Atleti 1969 per il salto in lungo. Nel campo internazionale, invece, riconosciuto l’impegno degli atleti Danilo Andrulli (Elite Kick Boxing) e Vito Intini (ASD Amatori). Sono stati premiati per il proprio impegno a livello nazionale anche gli allenatori Anthony Laera per la Pallamano Raimond Sassari serie A e Vito Console per il Basket serie B e la squadra Under 13 di Pallamano della Uisp ’80. Come Padri Fondatori, consegnato il riconoscimento anche per Battista Lattarulo, fondatore dell’ASD Amatori ed ideatore della Marcialonga di San Giuseppe e Felice Tinelli, noto fisioterapista che ha riportato in campo una marea di atleti del circondario collaborando con il centro sportivo “La Quercia”.“È stato davvero emozionante vedere tanti bambine e bambini, ragazzi ed adulti mettersi in gioco in questi due giorni dedicati allo Sport. Abbiamo portato a Putignano una cosa nuova, la prima festa dello Sport di cui la nostra città è ricca e questi giorni lo hanno dimostrato a tutti. Abbiamo iniziato coinvolgere la città e sono sicuro queste Giornate cresceranno nel tempo. Ringrazio le scuole, le associazioni ed i cittadini tutti che hanno partecipato: abbiamo avuto conferma che lo sport ha un valore importante in termini di benessere e di coesione sociale. Sappiamo anche le tante difficoltà che il mondo dello Sport affronta a Putignano e, come amministrazione, siamo a lavoro per trovare le soluzioni più adeguate. Lo sport è un settore che non deve essere più dimenticato.Questi giorni sono stati anche occasione per sperimentare le attività come momento di inclusione sociale, grazie ad una rete di associazione che ha permesso anche alle persone con disabilità di mettersi in gioco. Voglio ringraziare per l’organizzazione il consigliere comunale Federico Mirizzi e l’assessore alla coesione ed inclusione sociale Gianluca Miano, oltre che Lavori dal Basso APS per la collaborazione. Ringrazio le associazioni e le scuole che hanno accolto il nostro invito. Appuntamento al prossimo anno, per altre due giornate di grande divertimento, crescita e celebrazione come queste” ha dichiarato il sindaco Michele Vinella a margine della manifestazione.Hanno partecipato alle Giornate dello Sport: I.C. “De Gasperi – Stefano da Putignano”, Atletica Basket, Amatori, Associazione Amici dei Diversabili, Associazione Atletica Castellana Freedogs, Associazione Fiorire Comunque, Associazione Vespa Club, Associazione Zoe, Cashuboli, Ciclistika, Crossfit Load, Delfini Baskin, Dinamo Basket, Élite Kick Boxing, EMI - Centro diurno socio educativo- riabilitativo, INCONTRI srl, Nadir on the road, Nuoto e Padel Nadir, La Palestra In Fitness Danza aerea, Pallamano UISP’80, Pallavolo UISP’80, Pallavolo Zenit, La Quercia Calcio, Samurai, TecnoBike, Tennis grotte, The box, Unitalsi Putignano.