Omicidio a Molfetta: giovane indagato per favoreggiamento

MOLFETTA - Un 17enne è attualmente indagato per favoreggiamento nell’ambito dell’omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa nella notte tra sabato e domenica al Bahia Beach di Molfetta. Il giovane è accusato di aver assistito Michele Lavopa, il 21enne che ha confessato il delitto, nel nascondere l’arma del crimine.I Carabinieri hanno recuperato una pistola calibro 7.65, probabilmente detenuta illegalmente, in un locale di Bitonto. L'arma, che si ritiene essere stata utilizzata nell’omicidio, sarà sottoposta a una serie di esami balistici per confermare la sua connessione con il crimine.Oltre al 17enne, anche altri due giovanissimi sono indagati per lo stesso capo di imputazione di favoreggiamento. Questi ragazzi avrebbero accompagnato Lavopa a Bitonto per tentare di occultare l’arma, inizialmente riposta in un terreno.La vicenda ha suscitato un forte clamore nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la violenza giovanile. Le indagini continuano, con le autorità che cercano di fare luce sulle circostanze dell’omicidio e sui ruoli specifici dei coinvolti.