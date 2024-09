Giovedì nero sulla SS16: doppio incidente stradale a Bari provoca lunghe code

BARI - Questa mattina, Bari è stata colpita da una giornata nera per il traffico a causa di due gravi incidenti stradali. I disagi hanno interessato principalmente la SS16 e la SS100, creando lunghe code e rallentamenti significativi.

Il primo incidente si è verificato ai curvoni di Palese sulla SS16, in direzione sud. Un tamponamento tra più veicoli ha bloccato il traffico, creando notevoli disagi per gli automobilisti in transito. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per gestire l'emergenza e ripristinare la circolazione, ma le code si sono estese per diversi chilometri.

Nel frattempo, un secondo incidente ha avuto luogo sulla SS100, in direzione centro, all'altezza dell'imbocco per la tangenziale. Anche in questo caso, un tamponamento ha provocato forti rallentamenti e congestioni stradali, con lunghe code che si sono formate nelle vicinanze dell'incidente.

Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità e ridurre i disagi per i pendolari e gli automobilisti. Si consiglia di evitare, se possibile, le aree interessate dagli incidenti e di utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.