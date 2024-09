I-Days 2025: Justin Timberlake arriva a Milano per l'unica data italiana

MILANO - Un’altra grande stella del pop mondiale si aggiunge ai nomi che faranno risuonare l’estate di Milano sul palco degli I-Days Milano 2025: sarà infatti JUSTIN TIMBERLAKE a infiammare il palco dell’Ippodromo Snai San Siro lunedì 2 giugno 2025, per l’unica data in Italia del suo tour del 2025.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 25 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il live agli I-Days Milano sarà l’occasione per i fan di assistere ad uno show senza eguali grazie al talento unico di Justin Timberlake che negli anni si è distinto per le sue doti di cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico.

I fan possono aspettarsi di ascoltare i singoli di successo preferiti che ripercorrono tutto il suo catalogo oltre ai singoli del suo ultimo album “Everything I Thought It Was”, il sesto album in studio di Justin disponibile su tutte le piattaforme.