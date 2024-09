Il bagno all’alba di Monopoli diventa un docufilm: Giovanni Barnaba celebra la tradizione pugliese

MONOPOLI - Il tradizionale bagno all'alba del primo settembre a Monopoli si trasforma in un docufilm grazie al regista pugliese Giovanni Barnaba. Il filmmaker ha catturato la magia di questa consueta pratica estiva, immortalando l'atmosfera unica del rituale attraverso l’obiettivo del drone, con le immagini aeree curate da Oscar Laganà.Il bagno all’alba è una tradizione secolare profondamente radicata nella cultura pugliese, un momento che si celebra al sorgere del sole e che ha il compito di portare auguri di speranza e salute per i mesi a venire. Giovanni Barnaba, spiegando il progetto, ha dichiarato: «Nel docufilm ho voluto cogliere la vera essenza di questo rituale molto antico che si tramanda da generazioni, fungendo da buon auspicio per l’autunno e l’inverno. Il ritrovarsi tutti insieme grandi e piccini, giovani e anziani nelle acque purificatrici del mare rappresenta un momento di speranza e di gioia per tutti.»Le immagini del documentario offrono una visione suggestiva e coinvolgente di come i cittadini di Monopoli, all'alba del primo settembre, si immergano nelle acque del mare in un atto collettivo di rinnovamento e augurio. Questo rituale, che unisce diverse generazioni, è un esempio luminoso di come le tradizioni possano continuare a vivere e ad avere significato nella vita contemporanea.Per visualizzare il video del docufilm, è possibile visitare il link: Video del Bagno all’Alba di Monopoli