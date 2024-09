Il cordoglio del sindaco Leccese per la tragedia di Molfetta: 'Un dolore inaccettabile'

BARI -Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il suo profondo dolore e quello dell'intera comunità metropolitana per la tragica morte di Antonella Lopez, la giovane 19enne barese rimasta uccisa durante una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Molfetta.

"Sono profondamente addolorato per quanto accaduto – ha dichiarato Leccese –. Il mio cordoglio e quello della comunità sono rivolti alla famiglia, che sta vivendo un dolore inimmaginabile per la perdita di una ragazza così giovane. Un dolore che non si può accettare né comprendere umanamente".

Il sindaco ha inoltre sottolineato l'importanza di fare luce sulla dinamica dei fatti, auspicando che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia: "Non conosciamo ancora tutti i dettagli di quanto avvenuto, ma spero che gli autori di questa tragedia siano presto individuati e puniti".

Leccese ha infine lanciato un appello alla riflessione collettiva: "Questi episodi di crescente violenza, che colpiscono i luoghi frequentati soprattutto da giovani, ci impongono una riflessione e un'azione di responsabilità condivisa, per prevenire ulteriori tragedie".