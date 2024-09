Tragedia al Bahia Beach: Antonella Lopez uccisa a 19 anni dopo una lite in discoteca

MOLFETTA - Doveva essere una notte di divertimento e spensieratezza al Bahia Beach di Molfetta, ma si è trasformata in tragedia per Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni di Bari, uccisa da un colpo di pistola alla giugulare. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La sparatoria è scoppiata all'esterno del locale, dopo una lite degenerata in una maxi-rissa tra giovani. Il fidanzato di Antonella è rimasto ferito, ma al momento non è chiaro il coinvolgimento dei due nella vicenda o se fossero vittime casuali della violenza.

Chi era Antonella Lopez

Antonella viveva nel quartiere San Girolamo di Bari. Sabato sera si era recata a Molfetta per partecipare a un evento musicale al Bahia Beach, situato sul lungomare. La sua morte ha scosso la comunità, e molti sui social hanno espresso il proprio dolore e incredulità per quanto accaduto, ricordando Antonella come una ragazza solare e dal cuore d'oro.

Il cordoglio sui social

A poche ore dalla tragedia, la notizia si è diffusa rapidamente, e i messaggi di affetto e cordoglio per Antonella sono apparsi numerosi sui social: «Non so con quale sangue freddo abbiano compiuto quest’azione spregevole, eri una bellissima ragazza, e sono sicura anche dal cuore d’oro, che questa società non ha apprezzato. Vola, vola più in alto che puoi».