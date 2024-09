Sparatoria a Molfetta, la dichiarazione del Presidente Emiliano: 'Serve una reazione durissima'

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso profondo cordoglio e preoccupazione in seguito alla sparatoria avvenuta la scorsa notte a Molfetta, che ha provocato la tragica morte di una ragazza di 19 anni, Antonella Lopez. L’episodio, secondo Emiliano, è il culmine di un’escalation di violenza legata allo scontro tra bande criminali che si contendono il controllo dei locali e dello spaccio nella movida pugliese.

Emiliano ha definito l’accaduto come un "dramma annunciato", sottolineando come simili episodi di violenza siano già stati registrati a Trani e Barletta, dove un altro giovane innocente ha perso la vita, lasciando sconvolta l’intera comunità.

Il Presidente ha fatto appello a un intervento investigativo più incisivo e coordinato, affermando che "non si possono escludere nuovi eventi collegati a questo gravissimo omicidio". Ha inoltre evidenziato la necessità di un forte coinvolgimento della cittadinanza e dei gestori dei locali notturni, i quali avevano già lanciato l'allarme in passato e sono pronti a collaborare per garantire la sicurezza dei giovani e delle loro attività.

"Andare ai funerali, fare post su Facebook e attuare momentanei controlli non basta più", ha aggiunto Emiliano. "È necessario far sentire la forza dello Stato e restituire alle vittime dei continui atti di violenza la sicurezza cui hanno diritto". La sua dichiarazione si è conclusa con un forte appello alla reazione: "La Puglia non può tornare indietro. La nostra reazione deve essere durissima".