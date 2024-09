Il Family Village arriva al Gran Shopping Molfetta

MOLFETTA - Il Family Village è pronto ad accogliere le famiglie immerse nello shopping tra le vivaci gallerie del centro commerciale Gran Shopping di Molfetta con uno spazio ricco di esperienze dedicate ai più piccini fino ai sei anni con la sapiente supervisione del Comitato Fair Play per le attività ludiche e della Fondazione Montessori Italia per lo spazio dedicato alle dinamiche educative. Due presenze importanti che permetteranno di esplorare il mondo dei piccoli attraverso giochi appositamente studiati per ogni fascia di età, e di rafforzare il legame genitori-figli non solo con il divertimento ma anche grazie ai preziosi consigli forniti dagli operatori presenti in piazza Ottagono sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, un vero e proprio villaggio dedicato ai sentimenti condivisi in famiglia.E’ ampiamente dimostrato quanto l’insegnamento della positività sotto qualsiasi aspetto educativo migliori l’apprendimento di ogni disciplina, comprese quelle inerenti alla sfera dei rapporti interpersonali, così importanti per la costruzione della personalità di ciascuno sin da bambini, insegnando il rispetto reciproco, abituando ciascuno di loro al dialogo e all’ascolto e alla pratica del fair play, inteso come rispetto per il prossimo in tutte le declinazioni possibili.E così cestini dei tesori, bottiglie sonore e tanti altri giochi divertiranno i bambini da zero a tre anni mentre i più grandi, dai quattro anni in su, avranno a disposizione attività più laboriose e di abilità come il lancio degli anelli su asta, il mini bowling e le puzzle battles. Momenti di divertimento che favoriscono la crescita e la fiducia in se stessi, che verrà stimolata anche da laboratori culinari in collaborazione con Divella che permetterà agli chef in erba di sperimentare la cucina in un ambiente didattico, imparando a preparare prodotti come i tartufini e le tradizionali orecchiette in un’esperienza multisensoriale, tutte attività utili a stimolare la creatività e il lavoro di squadra attraverso il gioco e la condivisione familiare. Il Gran Shopping Molfetta si conferma un luogo pieno di divertimento e apprendimento per passare un weekend speciale in famiglia.