Il museo automodellistico Mercedes Benz di Andria sbarca alla Fiera di Roma

Continua a muovere i suoi passi il neonato museo automodellistico Mercedes Benz di Andria che nello scorso fine settimana è stato presente con alcuni pezzi importanti e di edizione limitata a Motori Capitale, kermesse presso la Fiera di Roma. Un evento che ha coinvolto il mondo delle auto e delle moto dell’intero centro sud e che ha permesso al museo andriese creato, in diversi anni di lavoro, da un grande appassionato andriese e cioè Gianfranco Gilardi.

Assieme al club Amici della Stella, il museo ha riscontrato un ottimo successo di partecipazione: «Per noi è stato motivo di grande orgoglio – ha spiegato Gianfranco Gilardi – poter vedere come quell’idea embrionale ora sia così concreta e soprattutto apprezzata. In tanti hanno chiesto informazioni e prenotato visite per i prossimi mesi. Questo significa che attraverso questa attività di promozione riusciremo anche a portare diversi appassionati e turisti nella città di Andria per venire a vedere il museo».

Un grande expo di motori classici a due e quattro ruote che ha caratterizzato lo scorso weekend romano con mostre, modellismo, restauratori, marchi storici e raduni. L’evento è nato in collaborazione con ASI “Automotoclub Storico Italiano”, la principale organizzazione del settore. Oltre 70 le Ferrari presenti, tra le altre cose, mentre sono stati molteplici i convegni. Tanti i collezionisti, i club, le scuderie auto e moto presenti.

Il museo automodellistico Mercedes Benz di Andria, in via Pasubio, ha al suo interno oltre 2500 pezzi unici frutto di un lungo lavoro di ricerca ed attività manuale per realizzare una mostra dedicata alla Mercedes con modellini di ogni tipo di scala e di periodo a partire dalla prima “Benz” del 1886.