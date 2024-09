'Agimus' a Mola di Bari, sabato 28 settembre il Gabriele Cavallo Ensemble chiude i Silent Concerts

MOLA DI BARI (BA) - Formazione che propone un’esperienza musicale immersiva, il Gabriele Cavallo Ensemble è il protagonista dell’ultimo dei tre «Silent Concerts» organizzati questo mese da Piero Rotolo, direttore artistico dell’Agìmus di Mola di Bari. Il gruppo si esibisce sabato 28 settembre (ore 20.15) nella Corte del Castello Angioino (in caso di maltempo, il concerto si sposterà nella sala interna dello stesso maniero). L’iniziativa prevede lo spegnimento del cellulare all’ingresso, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla necessità di restituire sacralità all’ascolto, non solo alla performance artistica, spesso disturbata da squilli e suoni di notifiche. - Formazione che propone un’esperienza musicale immersiva, il Gabriele Cavallo Ensemble è il protagonista dell’ultimo dei tre «Silent Concerts» organizzati questo mese da Piero Rotolo, direttore artistico dell’Agìmus di Mola di Bari. Il gruppo si esibisce sabato 28 settembre (ore 20.15) nella Corte del Castello Angioino (in caso di maltempo, il concerto si sposterà nella sala interna dello stesso maniero). L’iniziativa prevede lo spegnimento del cellulare all’ingresso, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla necessità di restituire sacralità all’ascolto, non solo alla performance artistica, spesso disturbata da squilli e suoni di notifiche.





Il progetto che presenta il Gabriele Cavallo Ensemble, con il bandleader e autore di tutte le musiche in veste di cantante e tastierista, nasce dalla rielaborazione di alcune composizioni nate per pianoforte e nel frangente estese ad un organico variabile composto da Alessandro Turi (flauti, sintetizzatore e percussioni), Sabrina Preite (sassofoni e percussioni), Tommaso Ivone (clarinetto basso), Antonio Epifani (chitarra elettrica), Francesca Perrone (contrabbasso) e Michele Di Modugno (batteria). L’esecuzione risulta ogni volta unica, non solo per la voce degli strumenti, ma anche per l’approccio dei musicisti coinvolti. Ogni composizione prevede, infatti, momenti di concentrazione, con parti scritte e studiate attentamente nell’insieme (i cosiddetti «obbligati»), ma anche fasi di scambio, di «interplay», d’improvvisazione e di gioco. Cambiando e combinando il numero degli strumenti e dei musicisti il risultato che ne viene fuori è ogni volta differente. E anche il pubblico, in alcuni momenti, diventa parte attiva dell’esibizione attraverso il ricorso alla «body percussion» e all’intonazione di semplici ritmi e melodie.





Biglietti 5 euro. Info 368568412 e 3939935266.