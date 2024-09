Incidente mortale sulla provinciale 36: un motociclista perde la vita alle porte di Apricena

APRICENA - Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 36, alle porte di Apricena, in provincia di Foggia. La vittima è un uomo che viaggiava in sella a un motociclo, quando si è scontrato violentemente con una Mercedes.

Purtroppo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Gli occupanti dell'auto, fortunatamente, hanno riportato solo lievi contusioni e non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai carabinieri. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L'episodio ha sconvolto la comunità locale, e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità in merito alle indagini in corso.