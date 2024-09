Tragedia ad Acquaviva: 82enne investita e uccisa da un'auto

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Una tragica fatalità si è verificata ad Acquaviva delle Fonti dove Grazia Carmela Soranna, 82enne residente a Gioia del Colle, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 settembre all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Ciccotonno. Alla guida della Fiat Punto coinvolta c'era un uomo di 62 anni, che avrebbe dichiarato di essere stato accecato dal sole, non riuscendo così a vedere la donna. L'impatto è stato violento: la vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza del veicolo per poi cadere rovinosamente sull'asfalto.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, le condizioni della donna sono risultate troppo gravi e il suo decesso è stato constatato poco dopo presso l'ospedale Miulli di Acquaviva.