Intervento tempestivo della Guardia Costiera salva uomo in mare a Savelletri

SAVELLETRI DI FASANO - Alle 14:30 circa, i Carabinieri di Fasano hanno segnalato alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari la presenza di un uomo in mare, visibilmente in difficoltà e con intenzioni suicida, nei pressi del lido Ottagono di Savelletri, in provincia di Brindisi. La situazione ha immediatamente mobilitato le forze di soccorso.

La Sala Operativa di Bari ha prontamente disposto l’uscita della motovedetta CP 2102 del Comando di Monopoli, coordinando le operazioni di soccorso. Contestualmente, il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, Luogotenente De Mario Vito Domenico, è stato informato dell'emergenza in corso.

Grazie a un intervento rapido e ben coordinato, l’operazione ha avuto un felice esito. Alle 15:00 circa, l'uomo è stato recuperato a circa tre metri dalla battigia. Visibilmente in stato confusionale, è stato assistito dal Luogotenente De Mario e da due carabinieri che erano entrati in acqua per cercare di convincerlo a desistere dal gesto autolesionista. Anche gli addetti al salvamento del lido sono intervenuti con un pattino per fornire supporto e sicurezza.

Una volta riportato in sicurezza a riva, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, già allertato, e successivamente trasportato al nosocomio “Perrino” di Brindisi per ricevere le necessarie attenzioni mediche.

Questo intervento tempestivo mette in luce l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e i servizi di emergenza, evidenziando come una reazione rapida possa salvare una vita in situazioni critiche.