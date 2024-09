Cancro: quasi 200 agenti cancerogeni sono stati trovati nei materiali a contatto con gli alimenti

Per questa ricerca, il team scientifico si è avvalso di un elenco recentemente pubblicato di sostanze che possono causare il cancro al seno, sviluppato dai ricercatori del Silent Spring Institute, nonché del database del Food Packaging Forum (FCCmigex Database) delle sostanze chimiche che entrano in contatto con food, che raccoglie informazioni da migliaia di studi scientifici pubblicati. Le specie studiate provenivano da mercati di aree del mondo con un'elevata regolamentazione dei materiali a contatto con gli alimenti, tra cui l'UE e gli Stati Uniti.





I risultati, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenziano l’urgente necessità di misure preventive più forti per ridurre queste sostanze chimiche nei prodotti di uso quotidiano.

Secondo una ricerca condotta dal Food Packaging Forum svizzero, senza scopo di lucro, nei materiali che entrano in contatto con gli alimenti , tra cui plastica e carta, sono state identificate quasi 200 sostanze chimiche che potrebbero causare il cancro al seno. Nello specifico, nel corso della ricerca, pubblicata sulla rivista “Frontiers in Toxicology”, sono state rilevate 189 sostanze di questo tipo nei materiali che entrano in contatto con gli alimenti, di cui 143 nella plastica e 89 nella carta o nel cartone.