Intervista ad Alberto Guglielmi Manzoni della Fondazione “L’uomo e il Pellicano Ets''

È attiva livello nazionale, la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, che da più di un anno si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965). Nata nel maggio 2023, la Fondazione persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico.

In che cosa consiste la fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS?

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS ha poco più di un anno di vita. Nata nel maggio 2023, con sede a Sanremo e operativa a livello nazionale, persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico.

Più concretamente, la sua attività si declina secondo le seguenti linee di indirizzo:

- ricordare la figura e l’opera del medico-missionario in Africa e premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875 - 1965), noto per la sua etica del ‘rispetto per la vita’ da lui applicata nella cura dei lebbrosi ed estesa agli animali e alle piante;

- presentare libri od organizzare eventi che abbiano al centro l’approfondimento di aspetti scientifici, storici o di tutela del paesaggio così come tematiche relative alla crescita e al miglioramento personale, alla salute e al benessere psicofisico;

- promuovere il sentimento della gentilezza come filosofia di vita;

- aiutare famiglie con disabili gravi a casa (malati, ad esempio, neurologici).

Ha due dimensioni dunque, una culturale e una filantropico-solidaristica, le quali sono profondamente intrecciate e si richiamano l’una all’altra.

Avevo in animo di creare questa Fondazione già da diversi anni e alcune dolorose vicende famigliari ne hanno, per corsi dire, accelerato il percorso di attuazione. Toccando con mano certe situazioni, si guarda poi alla Vita con occhi e con animo diversi, si rivede la scala delle priorità e si sviluppa un senso di gratitudine per i talenti e i doni ricevuti e, comunque, per tutto ciò che di positivo si ha a disposizione. Quando siamo tristi o giù di corda dovremmo riflettere ogni tanto su una cosa e, cioè, che è un lusso avere: la salute, un buon sonno, momenti di tranquillità, la capacità di imparare, un ambiente sicuro intorno a noi.

Quali sono i feedback che ha riscontrato in questo primo anno di vita?

In questi 16 mesi di vita sono stati realizzati alcuni eventi, molti dei quali musicali benefici a favore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per aiutare famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure, che hanno avuto un buon riscontro di pubblico. Ovviamente, il percorso agli inizi è molto complesso e impegnativo, e in salita. Bisogna farsi conoscere, avere tanta visibilità e conquistare la fiducia delle persone. Le pagine social e i comunicati stampa su tesate on line e su carta stampata aiutano certamente ai fini della visibilità.

Quali sono i vostri prossimi obiettivi?

Ci sono in cantiere una serie di iniziative per l’autunno e l’inverno: appuntamenti culturali (conferenze) e musicali benefici. Alcuni verranno annunciati prossimamente, al momento non sveliamo nulla ma saranno dei mesi intensi, non solo nel Ponente ligure! Per chi volesse farsi un’idea della fondazione, conoscere gli eventi che ha realizzato in quasi 16 mesi di vita, avere ulteriori informazioni, può andare sul sito internet della fondazione oppure sulle pagine social (Facebook e Instagram) della stessa. Per chi, invece, fosse interessato e disponibile a far crescere questa fondazione ancora giovane, lo può fare tramite erogazioni liberali e destinazione del 5 x 1000.

Sito internet fondazione: http://www.uomoepellicano.it