Planetario di Bari, un nuovo palco olografico per lo Stem

Tutte le informazioni relative alla programmazione del Planetario di Bari sono disponibili sul sito Optip Stage permetterà di comprendere i fenomeni delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) con una modalità immersiva e spettacolare senza precedenti. Sul palco appaiono straordinari ologrammi 3D manipolabili da un visore a realtà aumentata, attraverso i quali gli studenti potranno interagire direttamente con i modelli tridimensionali, ad esempio di una molecola, del sistema circolatorio umano, della struttura della Terra e tanto altro.Il palco olografico sarà inaugurato ufficialmente, insieme alla presentazione ufficiale dell’offerta del Planetario dedicata agli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio pugliese, indue open day dedicati a dirigenti scolastici e insegnanti. L’appuntamento è alla Fiera del Levante di Bari domenica 29 settembre e sabato 5 ottobre alle ore 18: durante gli incontri saranno presentati al personale scolastico gli spazi di approfondimento per gli studenti legati all’astronomia – condotti dal direttore del Planetario, Pierluigi Catizone - al teatro scienza curato di Gianluigi Belsito e ai laboratori scientifici guidati da Alessio Perniola. Per chi si prenoterà all’incontro del 29 settembre, inoltre, il Planetario regalerà il biglietto d’ingresso all’87esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante. Obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo bariplanetario@gmail.com specificando nome, cognome, istituto d’appartenenza e la data dell’open day a cui si vuole partecipare.I visitatori della Campionaria, inoltre, avranno la possibilità di visionare il palco olografico nello stand del Planetario di Bari all’interno del padiglione del Comune di Bari dedicato all’innovazione.Tutte le informazioni relative alla programmazione del Planetario di Bari sono disponibili sul sito planetariobari.it

BARI - Nuove tecnologie al servizio della didattica sull’astronomia. Il Planetario di Bari presenta nell’ambito delle attività dell’annualità 2024/2025 una grande novità: si tratta di Optip Stage, un palco olografico realizzato grazie alla tecnologia di Predict S.p.A., azienda pugliese specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico per il mondo healthcare .Il palco costituirà una nuova modalità di fruizione “virtuale” dei laboratori scientifici programmati dal Planetario durante l’anno. L’Optip Stage è una rivoluzionaria tecnologia che, grazie all’uso di visori per la realtà aumentata e le soluzioni di Realtà Mista, permette a un numero potenzialmente infinito di utenti, localizzati in posti diversi, di creare ambienti creativi e collaborativi e lavorare sugli stessi ologrammi contemporaneamente.