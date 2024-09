Jannik Sinner è in finale all'US Open di New York

Us Open Tennis Championships

NEW YORK - Jannik Sinner ha raggiunto la finale dell'US Open, segnando un momento storico per il tennis italiano. In semifinale, il giovane altoatesino ha sconfitto il britannico Jack Draper con un convincente 7-5, 7-6, 6-2, dimostrando grande solidità e controllo del gioco.Sinner, che sta vivendo un torneo straordinario, attende ora il suo avversario per la finale, che sarà il vincitore dell'altra semifinale tutta statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. La finale rappresenta un'opportunità d'oro per Sinner, che cercherà di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam.