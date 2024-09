Us Open: Taylor Fritz vola in finale e sfiderà Jannik Sinner

Us Open Tennis Championships

Nella seconda semifinale degli US Open, l'americano Taylor Fritz ha superato in cinque set il connazionale Frances Tiafoe con il punteggio di 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1, guadagnandosi così l'accesso alla finale. Il match ha visto Tiafoe prevalere nel primo set grazie a un servizio efficace. Nel secondo set, Fritz ha risposto imponendosi con una serie di pallonetti vincenti. Il terzo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio fino al 4-4, ma Tiafoe ha avuto la meglio con alcune demi-volée decisive. Tuttavia, nel quarto set, Fritz ha cambiato l'inerzia dell'incontro, colpendo con precisione da fondo campo nei momenti chiave. Nel quinto e decisivo set, Fritz ha dominato, mettendo in mostra un rovescio potente che gli ha permesso di chiudere l'incontro.Fritz affronterà in finale Jannik Sinner domani alle 20:00. Per quanto riguarda il torneo femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka sfiderà questa sera alle 22:00 l'americana Jessica Pegula per il titolo.