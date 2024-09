Kleia, la cantautrice pugliese lancia il nuovo singolo “Soco” (feat. Dardas)

"Soco" è il nuovo singolo di Kleia feat. Dardas, un mix di emozioni perfette per la nostra estate: amore, rabbia, ricordi, fede e speranza. Le immagini raccontate nel brano sono quelle di una storia d'amore altalenante, che conosce alti e bassi, un amore non facile, che causa sentimenti contrastanti. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo lottato e cercato di portare avanti una relazione. Da soli si va più veloci ma camminare insieme si va più lontano. Motivo per il quale nel brano viene citato in nigeriano la parola "Soco" (che significa camminare).

Credo nella perfezione - afferma l'artista- e desidero metterla in atto in ogni cosa che faccio. Sono consapevole che sia difficile raggiungerla totalmente ma quando non riesco ad arrivare almeno al 99,9%, rimango molto infastidita. Sono ossessionata dal processo creativo. Creare musica mi dà una forza interiore, mi fa stare bene, d'altronde è quello che faccio tutti i santi giorni. Mi nutro di musica. Ad oggi posso confessare umilmente di essere la persona e l'artista che ho sempre voluto essere. Mi impegno ogni giorno con me stessa. Adoro cambiare (partendo dal look ai generi musicali) perché la musica che scelgo cambia insieme a me. Odio la staticità, non ho paura di sperimentare. Sono in continua evoluzione.

Clelia Scalzo, in arte Kleia, nata a Lecce il 28/10/1998, definita anche la "Bianca nera" grazie al suo timbro facilmente riconoscibile e potente che ricorda molto le sonorità Black, in questo brano si ispira alla potenza e alla ritmicità ormai in voga dell'afro urban-pop, una sonorità dai forti riferimenti internazionali ma rivisitata con uno stile personale e autentico.

Dopo il successo di "Bombom", trasmesso sui più grossi network radiofonici italiani, Kleia insieme al suo team Dardas (progetto innovativo costituito da produttori internazionali che si celano dietro a questo pseudonimo israeliano), tornano con un nuovo singolo: Soco, in cui per l'ennesima volta non passano inosservati grazie al loro stile inconfondibile.