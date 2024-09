Krstovic decisivo con il Montenegro, pronto a guidare l'attacco del Lecce contro il Torino

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, è stato decisivo nell'azione del gol del Montenegro nella partita di Nations League contro il Galles. Krstovic ha fornito l'assist a Camaj, che ha realizzato l'unica rete dei montenegrini al 28’ del secondo tempo con un tocco di destro. Il Montenegro, già sotto 2-0, ha poi perso il match 1-2. Krstovic ha giocato tutta la partita e ha sfiorato il gol due volte durante il primo tempo, all’8’ e al 40’, quando il punteggio era ancora sullo 0-0.

Nella partita precedente contro l'Islanda, sempre in Nations League e terminata con una sconfitta per 2-0, Krstovic è stato sostituito al 27’ del secondo tempo da Mugosa.

Il giocatore sarà sicuramente titolare nel prossimo impegno del Lecce contro il Torino, in programma domenica 15 settembre alle 15:00 al "Grande Torino" per la quarta giornata di Serie A. Il Lecce ha ripreso la preparazione per questa sfida importante, anche se Kaba e Sansone non si sono allenati a causa di infortuni. Il centrocampista Rafia, rientrato dagli impegni con la Tunisia per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, è tornato a disposizione del tecnico Luca Gotti e potrebbe essere una pedina chiave nella trasferta contro i granata, in una gara cruciale per il Lecce in ottica salvezza.