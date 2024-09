Torre Quetta: la Bari White Dinner inaugura il mese di eventi

Bitonto - Settembre a Torre Quetta si preannuncia ricco di eventi, un modo originale per salutare l'estate e continuare a godere del mare.

La Bari White Dinner inaugura il mese

Il 13 settembre, Torre Quetta si tingerà di bianco per la Bari White Dinner. Un'esperienza unica che invita tutti a partecipare con un dress code rigorosamente bianco, allestendo le proprie tavole con stile e originalità. Tre le modalità di partecipazione: portare tutto da casa, prenotare solo tavoli e sedie o affidarsi completamente ai chioschi locali, che offriranno anche un calice di prosecco in omaggio. L'atmosfera sarà animata da musica, dj set e piccoli intrattenimenti.

Sport e inclusione con il Grand Prix All In

Lo sport sarà protagonista il 21 e 22 settembre con il Grand Prix All In Trofeo BPER, organizzato da Zero Barriere. Una gara unica nel suo genere che vedrà sfidarsi non vedenti su triride, piloti di carrozzine elettriche e coppie formate da un disabile in carrozzina e un "spingitore". Un evento che promuove l'inclusione e la solidarietà.

Spettacolo e cultura

La cultura non mancherà grazie allo spettacolo di danza aerea "Il Quinto Elemento" della compagnia Resxstensa, in programma il 21 settembre.

Oktober Quett: la festa della birra

Per concludere in bellezza, dal 21 al 29 settembre si terrà la seconda edizione dell'Oktober Quett. Un'occasione per gustare ottime birre bavaresi abbinate a specialità locali, il tutto accompagnato da musica dal vivo e dj set.

Un'estate che non finisce mai

Torre Quetta si conferma una location ideale per trascorrere momenti di relax e divertimento. Gli eventi in programma per settembre dimostrano la volontà di offrire alla città e ai turisti un'offerta sempre più ricca e variegata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bari White Dinner: 3312290132

[Indica il sito o i contatti dell'organizzazione] Sito ufficiale di Torre Quetta: https://www.torrequetta.info/

