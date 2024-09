La Battaglia dell’XI Secolo, il 14 e 15 settembre a Taranto

TARANTO - Dopo l’ultima edizione realizzata nel 2019, torna la rievocazione storica della Battaglia dell’XI Secolo tra Normanni e Bizantini, il progetto ideato dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine e realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia.L’evento, che vede protagonista la città di Taranto, si svolge sabato 14 e domenica 15 settembre (dalle ore 16:30 in poi) nella zona del Convento dei Battendieri della città Jonica e racconta lo scontro per la conquista della città e del ricco Sud Italia.Per l’occasione viene allestito un grande accampamento, sono coinvolti 22 gruppi di rievocatori provenienti anche da Germania e Ungheria e lo spettacolo viene raccontato mediante la voce di due attori – narratori.Alla Battaglia dell’XI secolo sono inoltre collegati altri eventi: quelli preliminari, sia laboratoriali che divulgativi, che si sono svolti nelle scuole nella consapevolezza di voler coinvolgere le future generazioni in questo percorso fortemente identitario e quelli di turismo lento con i “Cammini Narrati” che avrà un appuntamento anche nel mese di settembre.L’iniziativa è realizzata anche con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Taranto.L’evento prevede un ticket di ingresso ed è consigliata la prenotazione.