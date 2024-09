La Conchiglia di Bisceglie ospita il concerto di Patty Lomuscio per 'Summer Soul Vibes'

Dopo il successo del concerto tributo a Mina di Stefania Dipierro del 2 agosto, il prossimo evento vedrà protagonista Patty Lomuscio, una delle voci più seducenti del panorama musicale pugliese. La talentuosa cantante sarà accompagnata da un ensemble d’eccezione: Vito Di Modugno all’organo hammond, Gaetano Partipilo al sax e Dario Riccardo alla batteria.

Patty Lomuscio è in un momento d’oro della sua carriera. Reduce da un nuovo album registrato a New York con celebri musicisti come Peter Washington e Vince Herring, la cantante ha recentemente incantato il pubblico al jazz club "Django" di New York e al leggendario Spotted Cat di New Orleans. La sua estate si arricchisce con la partecipazione a "Summer Soul Vibes", evento che si preannuncia imperdibile per gli amanti del soul e della musica di qualità.

Il concerto, in programma alle 22:15, proporrà un repertorio dedicato ai grandi classici della Motown, la celebre etichetta discografica che ha lanciato artisti del calibro di Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Supremes e molti altri. Il viaggio musicale toccherà anche le sonorità di Erykah Badu, Quincy Jones e ritmi brasiliani, promettendo una serata all’insegna di emozioni e vibrazioni soul.

Per partecipare, è possibile scegliere tra diverse opzioni: ingresso con consumazione a 15 euro, aperitivo food & beverage a 25 euro o cena alla carta a 50 euro (a partire dalle 20:30).

Prenotazione consigliata per vivere un'esperienza indimenticabile immersi nella musica e nei sapori in riva al mare.

Info e prenotazioni:

Cell: 336832644 / 3513401191

La Conchiglia, via Taranto, zona Porto – Bisceglie (BT).

Sito web: www.laconchigliabisceglie.it.