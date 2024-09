Tennis, Francesco Passaro in finale al Challenger di Genova: battuto Buse in rimonta

- Francesco Passaro ha conquistato un posto in finale al torneo Challenger di Genova, superando il peruviano Ignacio Buse in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Dopo un inizio difficile, l’italiano ha mostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare il match e a qualificarsi per l’atto conclusivo del torneo su terra battuta.Nel primo set, Buse ha dominato grazie a una serie di passanti incrociati, prendendo il controllo del gioco e chiudendo il parziale sul 6-2. Passaro, però, ha reagito con forza nel secondo set, partendo subito forte e portandosi avanti 3-0 con una serie di pallonetti ben eseguiti. Il peruviano ha tentato di recuperare, riportando la partita in parità sul 3-3 con colpi in top spin. Tuttavia, Passaro, grazie a un servizio molto preciso, è riuscito a chiudere il set sul 6-3.Il terzo set è stato equilibrato fino al 4-4, ma Passaro ha preso il sopravvento nei momenti decisivi, imponendosi con colpi di rovescio e top spin, vincendo il set decisivo 6-4 e guadagnandosi l'accesso alla finale.Nell'altra semifinale, lo spagnolo Jaume Munar ha avuto la meglio su Stefano Travaglia, che è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio muscolare durante il secondo set, quando lo spagnolo era già in vantaggio per 3-0. Munar aveva dominato il primo set con un netto 6-1.La finale tra Passaro e Munar si preannuncia avvincente e sarà un importante banco di prova per l'italiano.