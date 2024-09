L’Arredamento, una ‘fiera nella fiera’ all’interno della 87^ Campionaria Internazionale

BARI - Più spazio all’Arredamento in occasione della 87esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 28 settembre al 6 ottobre.A questo importante settore, da anni pilastro della manifestazione, sarà infatti dedicato l’intero Nuovo padiglione, a seguito del crescente aumento del numero degli espositori. Sarà una fiera nella fiera che punta a svilupparsi nei prossimi anni.Pezzi unici, mobili, cucine, complementi e oggetti d’arredo, finiture, rivestimenti e sistemi d’illuminazione, con la presenza di brand nazionali, saranno i protagonisti di quello che negli anni si è confermato essere un punto di forza della Campionaria, tra i settori più graditi e apprezzati dai visitatori.Confermata la presenza di imprese e artigiani d’eccellenza del nostro territorio e non solo, che, come di consueto, proporranno un’offerta ampia con promozioni e scontistiche importanti proposte esclusivamente per il periodo fieristico, venendo così incontro alle diverse esigenze dei visitatori, che in Campionaria potranno letteralmente “fare l’affare”.Novità di quest’anno sarà la presenza di architetti di rilevanza nazionale e internazionale, che collaboreranno con gli espositori e parteciperanno a incontri dedicati, condividendo conoscenze e competenze sempre più ricercate dalle famiglie che ormai abitualmente decidono di affidarsi a questi professionisti per arredare casa. Tra questi ci sarà l’Aidia Bari (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti).Proseguendo la passeggiata, in collegamento col Nuovo Padiglione (pad. 216) ci saranno gli spazi dedicati all’Edilizia abitativa (pad.19) e all’Arredo per esterni (pad.20).