Lecce, al via la scuola di teatro con Salvatore Della Villa

LECCE - Prenderanno il via la prima settimana di ottobre 2024 le lezioni del nuovo anno della Scuola di Teatro Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore diretto dall'attore e regista Salvatore Della Villa. Giunta al suo ventiquattresimo anno di attività, la scuola di formazione avrà sede a Lecce – Maglie - Galatone - Surano, con i corsi destinati ad adulti (dai 14 anni), ragazzi (dagli 10 ai 13 anni), bambini (dai 6 ai 9 anni). Fanno parte dell’offerta formativa del centro, anche il corso trimestrale di dizione, i workshop mensili, la preparazione per provini e casting di allievi ed esterni. - Prenderanno il via la prima settimana di ottobre 2024 le lezioni del nuovo anno della Scuola di Teatro Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore diretto dall'attore e regista Salvatore Della Villa. Giunta al suo ventiquattresimo anno di attività, la scuola di formazione avrà sede a Lecce – Maglie - Galatone - Surano, con i corsi destinati ad adulti (dai 14 anni), ragazzi (dagli 10 ai 13 anni), bambini (dai 6 ai 9 anni). Fanno parte dell’offerta formativa del centro, anche il corso trimestrale di dizione, i workshop mensili, la preparazione per provini e casting di allievi ed esterni.





Scuola di Teatro Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore interpreta la necessità di uno strumento eterogeneo per la conoscenza, lo studio, l’approfondimento e la ricerca delle discipline dell’Attore e della Recitazione. L’idea è quella di una Scuola intesa come nell’etimo skholḗ, tempo libero e piacevole, ozio, libero e piacevole uso delle proprie forze, soprattutto spirituali, indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico, svago della mente, luogo dove si attende allo studio, alla ricerca, scoperta e quindi conoscenza.





È d’uopo circostanziare, con spirito, alcuni significati che sono l’essenza del pensiero e dell’opera di chi come tanti si consacra con necessità. La Scuola quindi come opportunità e punto di partenza per conoscere studiare e approfondire le fondamentali discipline della Recitazione e dell’Attore. "Quando fanciullo io venni A pormi con le Muse in disciplina, L’una di quelle mi pigliò per mano" (Leopardi); quindi direzione, guida.





Per poter suonare uno strumento è fondamentale conoscere la musica. La conoscenza, e di conseguenza lo studio, nonché l’approfondimento di una tecnica, sono essenziali per esprimere al meglio un’arte. Non serve a nulla un Laboratorio di scrittura per analfabeti senza prima conoscere almeno la sua grammatica, o un qualsiasi Laboratorio d’arte in genere senza prima aver acquisito i suoi fondamenti. Immaginate un coro di chi non ha mai cantato e non sappia quanto meno impostare minimamente la voce. Essenziale è invece, a proposito di direzione, quello di comprendere sempre i principi, le necessità, il grado di formazione e quindi il percorso individuale da intraprendere.





L’obiettivo è quello di formare giovani Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell'arte della recitazione e del Teatro, la lo loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione.





Alla fine di ogni corso è prevista un'esercitazione finale, teatrale o cinematografica (giugno-luglio 2024). Potranno essere programmate delle esercitazioni intermedie durante l'anno, a seconda del grado di preparazione degli allievi.





Gli allievi potranno prendere parte in qualità di uditori alle prove delle nuove produzioni della Compagnia Salvatore Della Villa, presso il Teatro Comunale di Galatone. I più meritevoli, se in possesso di un elevato grado di preparazione ed in linea con le caratteristiche dei personaggi, potranno essere inseriti all’interno delle nuove produzioni in qualità di allievi attori.





Per informazioni dettagliate su sedi, giorni e orari di lezione, programma didattico, prenotazione delle lezioni di prova, chiama di numeri: 3207448447 – 3284396873