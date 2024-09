'Le radici nel cuore': domenica 8 settembre a Santa Cesarea Terme il ricordo di Lina Corciulo

SANTA CESAREA TERME - Domenica 8 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Cultura, il Comune di Santa Cesarea Terme insieme alle Terme e all’Associazione AION, promuove un inno alla memoria e alle radici.Con inizio alle ore 21.15, presso le Terrazze dell’Albergo Palazzo, sarà presentato il volume postumo di Lina Corciulo, “Le radici nel cuore”.Lina Corciulo muore improvvisamente per covid nel 2021 ma grazie alla sua passione per lo studio e per la ricerca lascia tracce di ciò che poi nell’agosto 2023 diventerà questo volume, edito a cura del marito.Una raccolta di storie personali riportate in superficie dagli abissi della memoria, testimonianze raccolte chiacchierando in cerchio sull'uscio di casa in afose sere d'estate, riferimenti storici sottratti a pagine sbiadite che fanno luce su un arco temporale fra la fine dell'800 e gli anni 90 del secolo scorso.Il libro è un tributo alla memoria dell'autrice ma anche al paese di Salve, suo paese natale, narrato tra queste pagine con passione, attenzione e sensibilità sconfinata.Durante la serata, il prof. Giuseppe Orsi dialoga con M. Pasquale Ortenzio, curatore del libro.Voci narranti di Caterina Grande e Chiara Ortenzio.Ingresso libero.