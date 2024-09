Us Lecce: il centrocampista Patrick Dorgu protagonista nel match di Nations League con la Danimarca

I salentini continueranno ad allenarsi oggi e nei prossimi giorni per preparare la partita contro i granata. Saranno indisponibili il centrocampista Kaba e l’ attaccante Sansone infortunati per cui il tecnico dei giallorossi pugliesi Luca Gotti rinuncerà anche a questi due calciatori contro il Torino e dovrà trovare dei sostituti adeguati per consentire al Lecce di disputare una buona gara con la squadra di Paolo Vanoli.

Dorgu non potrà giocare contro il Torino domenica 15 settembre alle 15 al “Grande Torino” nella quarta giornata di andata di Serie A dopo la sosta di oggi e domani per gli impegni delle Nazionali. Dorgu è stato squalificato per una giornata dopo l’ espulsione al 45’ del primo tempo contro il Cagliari al “Via del Mare” nella terza giornata di andata per aver colpito con un calcio alla caviglia il centrocampista Prati.