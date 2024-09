Lecce, aperte le iscrizioni per la Scuola degli Attori di Astràgali Teatro

È possibile iscriversi entro e non oltre il 27 settembre 2024





LECCE - Riparte la Scuola degli Attori a cura di Astràgali Teatro di Lecce, la storica compagnia fondata nel 1981. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per partecipare al nuovo percorso formativo di Astràgali. È possibile iscriversi entro e non oltre il 27 settembre 2024. Non sono richieste particolari conoscenze sul teatro e il corso è rivolto a partecipanti dì età compresa tra i 16 e i 35 anni.





Gli incontri avranno inizio il 3 ottobre e si terranno ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18, nella sede di Astràgali Teatro in via Giuseppe Candido, 23 a Lecce. Le lezioni sono curate da Fabio Tolledi, regista, Direttore artistico di Astràgali Teatro, Presidente del Centro Italiano dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO e vedranno alternarsi anche altri importanti maestri di teatro.





Il percorso mira alla formazione e alla selezione di attrici e attori da poter coinvolgere nella compagnia leccese. "La Scuola degli Attori- Imparare il teatro in una compagnia" si sviluppa attraverso tecniche individuali e collettive sul movimento, sulla vocalità, il canto, l'interpretazione di un testo e la sua 'messa in azione', il lavoro creativo, volti a far emergere le peculiarità di ciascuno all’interno del gruppo. Si lavorerà sulla pratica teatrale, attraverso il training fisico sviluppando la capacità di stare sulla scena, concentrandosi su gesto, presenza, sguardo e sulla voce. Si stimolerà la creatività e la memoria, con la possibilità di ascoltare e comprendere il senso del "fare teatro", anche in riferimento a questo preciso momento storico.





La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, percorsi formativi, attività in circa 40 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all’estero, anche in siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco.





La Scuola degli Attori è organizzata e realizzata da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e in collaborazione con il Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco.