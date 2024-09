Lecce, 'Notti Sacre': giovedì 19 settembre nel Salone del Palazzo Arcivescovile la presentazione delle tappe leccesi della rassegna

- Le chiese di Lecce ospitano per il secondo anno consecutivo i concerti del cartellone "Notti sacre", prestigiosa rassegna di musica sacra nata dall'intuizione di monsignor Antonio Parisi per coniugare musica e spiritualità e giunta a Bari alla sua quattordicesima edizione.

Il programma sarà presentato alla stampa giovedì 19 settembre 2024, alle 10, nel salone del Palazzo arcivescovile di piazza Duomo a Lecce. Insieme all’Arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia, interverranno il direttore artistico di "Notti sacre" monsignor Antonio Parisi, il direttore della sezione di musica sacra dell’Ufficio liturgico diocesano, don Michele Giannone, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e il presidente di ArtWork, Paolo Babbo.

"Notti sacre", in programma dal 21 settembre al 20 ottobre, è un evento di Vallisa Cultura ( www.vallisa.it ) realizzato in collaborazione con Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Arcidiocesi di Lecce e ArtWork ( www.artworkcultura.it ); si avvale del sostegno del Ministero della Cultura con il Fondo unico per la cultura, del patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Lecce, Acquedotto Pugliese, e del supporto di ArtEcclesiae Bari-Bitonto, Fondazione Splendor Fidei e Portalecce.