Lecce, Rebic e Berisha titolari per la prima volta: pareggio a reti inviolate contro il Torino

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di Serie A, l'attaccante croato Ante Rebic e il centrocampista albanese Medon Berisha hanno fatto il loro debutto da titolari con la maglia del Lecce nella sfida contro il Torino all'“Olimpico Grande Torino”. I due calciatori si sono distinti per la loro velocità e capacità di creare gioco, contribuendo al risultato finale di 0-0.

Durante il secondo tempo, entrambi sono stati sostituiti: Rebic è stato rilevato al 16' da Pierotti, mentre Berisha ha lasciato il posto a Oudin al 20'. Nonostante le sostituzioni, la squadra salentina è riuscita a mantenere il pareggio e a portare a casa un punto prezioso in trasferta.

L'allenatore del Lecce, Luca Gotti, potrebbe schierare nuovamente Rebic e Berisha dal primo minuto nella prossima sfida contro il Parma, in programma sabato 21 settembre alle 20:45 al Via del Mare. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi, con il difensore Dorgu pronto a rientrare dopo la squalifica. L’attaccante Banda, assente contro il Torino per infortunio, cercherà di recuperare in tempo per questo importante match, che il Lecce punta a vincere per avvicinarsi all'obiettivo salvezza.