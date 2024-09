L’orchestra Tebaide suona la storia di Nannerl e W. Amadeus Mozart

TARANTO - Venerdì 13 settembre, al Teatro Orfeo di Taranto, alle 21, l’orchestra sinfonica Tebaide d’Italia diretta dal maestro Cosimo Maraglino proporrà il concerto-spettacolo “Nannerl & Amadeus”, con la regia di Raffaella Balestra, che racconta la storia del genio nascosto di Maria Anna Mozart, soprannominata Nannerl, e del rapporto con il più noto fratello minore Wolfgang Amadeus.A interpretare Nannerl, anche lei compositrice oltre che pianista e clavicembalista, sarà l’attrice Gisella Carone, che sul palco sarà accompagnata da due professionisti e concertisti di fama internazionale, il mezzosoprano Lucia Mastromarino e il pianista Alessandro Vena. Insieme a loro ci saranno anche due giovani promesse della lirica, il soprano Serena Greco e il basso Angelo De Matteis, entrambi vincitori del concorso lirico internazionale “Magliano Ti amo 2023”. A completare il ricco cast artistico ci saranno anche gli oltre 50 musicisti che formano l’orchestra Tebaide d’Italia.Soprannominata Nannerl, Maria Anna Mozart è nata a Salisburgo nel 1751, cinque anni prima del fratello e, come lui, è stata considerata una bambina prodigio. All’epoca maschi e femmine venivano educati alla musica con regole diverse: alle prime veniva infatti autorizzato unicamente il clavicembalo o il fortepiano e veniva loro imposto di smettere giunte in età da marito. Eppure si dice che Nannerl brillasse nel clavicembalo anche più del piccolo Amadeus. Le fonti dell’epoca l’hanno definita “prodigio”, “genio” e “musicista virtuosa”. Eccellente anche come pianista, di lei come compositrice, però, non è mai giunta nessuna opera, forse perché alle donne veniva vietato di comporre, anche se in una lettera di elogio che il fratello le indirizzò si legge il riferimento a una sua composizione. Addirittura qualche studioso sostiene che Maria Anna Mozart avrebbe composto diverse opere attribuite al fratello minore, di cui due dei suoi cinque concerti per violini. I biglietti sono acquistabili sul sito www.orchestratebaide.com.Teatro Orfeo – Via Pitagora, 80 - Taranto: 3899692055: 21.00