Ex Ilva: richiesta urgente di intervento per sicurezza e decoro nei parcheggi delle portinerie di Acciaierie d’Italia in AS

TARANTO - La UILM (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici) ha lanciato un nuovo appello riguardante la situazione di grave degrado nei parcheggi delle portinerie delle Acciaierie d’Italia in AS, con particolare attenzione alla portineria imprese.In una nota ufficiale, il sindacato ha denunciato il crescente stato di abbandono di queste aree, ormai trascurate da tempo per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e l'illuminazione. Oltre a ciò, i parcheggi sono diventati un punto di ritrovo per vandali e criminali, con un aumento preoccupante di episodi di furto e atti vandalici ai danni dei veicoli in sosta. Spesso le auto vengono depredate di pezzi di ricambio, rendendo la situazione insostenibile per lavoratori e cittadini."Questo stato di abbandono non è più tollerabile", afferma la UILM, chiedendo con urgenza un intervento da parte delle autorità competenti per ristabilire le condizioni di sicurezza e decoro. La nota sottolinea anche la necessità di ripristinare il servizio di ronda esterna della vigilanza, che potrebbe fungere da deterrente contro tali episodi criminosi.La UILM auspica una risposta rapida e concreta, sottolineando come il degrado non faccia che aggravare le difficoltà già pesantemente sentite dai lavoratori, molti dei quali stanno vivendo il disagio economico della cassa integrazione. Solo un'azione responsabile e mirata potrà restituire ai dipendenti e ai cittadini un ambiente sicuro e decoroso, migliorando la qualità della vita in una zona che richiede interventi urgenti.