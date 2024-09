L’Ospedale Miulli di Acquaviva: eccellenza nella chirurgia odontoiatrica per disabili

ACQUAVIVA DELLE FONTI - L’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti si distingue come centro d'eccellenza nella chirurgia odontoiatrica per pazienti disabili, offrendo un servizio all'avanguardia rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Grazie alla Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale, diretta dal prof. Roberto Cortelazzi, il Miulli risponde alle esigenze di pazienti con disabilità gravi, offrendo cure personalizzate in linea con le direttive del Ministero della Salute.

Con 250 prime visite e 154 interventi chirurgici in narcosi eseguiti in un anno, l’equipe medica è diventata un punto di riferimento per coloro che soffrono di disabilità psichiche, autismo, disturbi motori, malattie rare e altre patologie complesse. Il personale si dedica alla diagnosi e al trattamento di problematiche del distretto cervico-facciale, garantendo un ambiente sicuro e rassicurante per pazienti e familiari.

Il percorso di cura offerto dall'ospedale è progettato per ridurre al minimo lo stress, offrendo un numero telefonico dedicato (080.3055125) per una gestione diretta e personalizzata delle esigenze del paziente, dalla prima visita all’intervento fino al follow-up. Le tecniche anestesiologiche utilizzate comprendono sedazioni coscienti e anestesia generale, permettendo di completare gli interventi in un’unica seduta, riducendo così i disagi.

I servizi odontoiatrici includono il monitoraggio di carie, malocclusioni, ablazione del tartaro, interventi di chirurgia parodontale e ortognatodontica, garantendo cure accessibili e adeguate a tutti, inclusi pazienti in condizioni economiche o sociali svantaggiate.

Il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, ha sottolineato l’impegno dell’ospedale nel fornire un’assistenza altamente qualificata a coloro che, per la loro condizione, spesso trovano difficoltà nell’accesso a cure adeguate. Le visite si tengono il martedì, e le prenotazioni sono disponibili tramite il numero dedicato attivo dal lunedì al venerdì.