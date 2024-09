Foggia in lutto: oggi l’ultimo saluto ad Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco morto durante un soccorso

FOGGIA - Oggi pomeriggio si terranno i funerali di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco tragicamente deceduto durante un'operazione di soccorso a seguito del nubifragio che ha colpito il Foggiano martedì sera. Ciccorelli, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 29 ottobre, ha perso la vita mentre era impegnato, insieme al collega Filippo Civetta, a prestare aiuto ad automobilisti rimasti in panne a causa delle forti piogge.

I due vigili si trovavano su un fuoristrada quando il mezzo è stato travolto dalla corrente di un canale ingrossato. Filippo Civetta, 40 anni, è riuscito a salvarsi, ma per Ciccorelli non c'è stato nulla da fare. La sua salma è stata recuperata dopo ore di ricerche.

Per onorare la sua memoria, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Le esequie si terranno alle 16:30 nella cattedrale di Foggia, dove parteciperà anche il gonfalone della città. Le bandiere del comune saranno esposte a mezz’asta e la sindaca ha invitato la cittadinanza e le organizzazioni sociali a sospendere le attività durante la cerimonia funebre, in segno di rispetto e raccoglimento.

Ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, dove colleghi e cittadini hanno potuto dare il loro saluto ad Antonio Ciccorelli, ricordato da tutti come un uomo generoso e dedito al servizio della comunità.