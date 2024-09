Lunedì da incubo per gli automobilisti baresi: incidente sulla SS16

BARI - Ennesimo incidente questa mattina sulla SS16 in direzione Foggia, all'altezza dell'uscita di via Napoli a Bari. A causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, un'automobile ha perso il controllo finendo fuori strada. L'automobilista, rimasto ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo per le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente il personale del 118, la Polizia Locale e gli operatori dell'Anas per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona interessata dall'incidente.