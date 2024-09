Lettera dell’Assessore Sebastiano Leo per l’inizio del nuovo anno scolastico

Cari studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico,

vi scrivo queste righe con l’augurio che l’inizio di questo nuovo anno scolastico possa essere sereno, stimolante e ricco di soddisfazioni. Settembre porta con sé l’aria fresca dei nuovi inizi, quella sensazione di possibilità infinite che solo la scuola sa regalare.

Il vero valore della scuola risiede nelle persone che la animano e la rendono viva ogni giorno.

Ai dirigenti e ai docenti, che con passione e dedizione accolgono i nostri ragazzi, spesso colmi di timori e incertezze, va il mio più sincero ringraziamento. Voi non siete solo insegnanti, siete guide e compagni di avventura, punti di riferimento che aiutano a modellare il futuro dei nostri giovani. Il vostro lavoro, spesso silenzioso e sottovalutato, è inestimabile. E so che molti di voi, nonostante anni di sacrifici e impegno, oggi si trovano senza una cattedra a causa di decisioni governative che non tengono conto della vostra dignità professionale. A voi va il mio pensiero più profondo.

Ai nostri ragazzi, voglio dire di vivere questa esperienza con curiosità e coraggio. La scuola non è solo un luogo dove imparare, ma il palcoscenico della vostra crescita. Non abbiate paura di essere voi stessi, di sbagliare, perché ogni errore è un passo verso la vostra realizzazione.

Un pensiero speciale va anche al personale ATA e a tutte quelle figure spesso invisibili, ma essenziali per il funzionamento della scuola. Il vostro lavoro è fondamentale, e ve ne sono profondamente grato.

In merito alle recenti polemiche sul grembiulino verde, voglio ribadire che la scuola deve essere un luogo di libertà, privo di stereotipi. Ognuno deve sentirsi libero di esprimere se stesso senza paura di essere giudicato.

Auguro a tutti un anno scolastico all’insegna della libertà, della passione, dell’inclusione e del rispetto. Solo così potremo costruire una società migliore e più giusta.

Buon anno scolastico a tutti,

Con affetto,

Sebastiano Leo

Assessore all’Istruzione