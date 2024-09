Festival delle Regioni, a Bari dal 19 al 22 ottobre per la terza edizione

BARI - Dal 19 al 22 ottobre prossimi, a Bari, per il terzo anno consecutivo torna “L’Italia delle Regioni - Festival delle Regioni”, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, quest’anno in collaborazione con la Regione Puglia.“La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?” È il titolo della terza edizione, che sarà inaugurata al Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che sarà dedicata ai temi del digitale e della transizione verde, ponendo al centro il dialogo intergenerazionale quale strumento di connessione tra i giovani e le istituzioni pubbliche.Le innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale e altre sfide, quali ad esempio il cambiamento climatico, rendono l’attuale contesto di riforme di particolare interesse per le nuove generazioni. Saranno quindi i giovani i protagonisti che si confronteranno con i presidenti di Regione, gli accademici e gli stakeholders, con uno sguardo rivolto al futuro dell’Ente Regione. Da qui la scelta dell’hashtag ufficiale #AzzeriamoLeDistanze.Il Villaggio delle Regioni, che ci accompagnerà per le quattro giornate, sarà uno spazio dedicato al confronto e agli eventi volti a valorizzare e a promuovere le singole Regioni.Il 21 e 22 ottobre, invece, le sessioni mattutine di carattere istituzionale ospiteranno i RegionTalks, in cui i Presidenti di Regione si confronteranno con i Ministri e con gli stakeholder su intelligenza artificiale, green, innovazione e impegno civile, nuovi mestieri, nuove competenze per la Regione del futuro.Nei prossimi giorni seguirà l’invito alla conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale del Festival delle Regioni.