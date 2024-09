Manfredonia, 82enne muore dopo essere stato colpito da un ramo durante la festa patronale

MANFREDONIA - Un tragico incidente avvenuto lo scorso 30 agosto a Manfredonia si è concluso in modo drammatico con la morte di un uomo di 82 anni, deceduto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L'anziano era stato gravemente ferito dopo essere stato colpito da un grosso ramo di un albero mentre si trovava seduto su una panchina nella villa comunale, durante le celebrazioni per la festa patronale.

L'incidente aveva coinvolto anche un amico di 75 anni, che si trovava con lui al momento del crollo del ramo. Entrambi erano rimasti feriti, ma le condizioni dell’82enne erano apparse da subito critiche. Trasportato d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo, l'anziano era stato ricoverato in prognosi riservata a causa di un'insufficienza multi organo, conseguenza delle gravi lesioni riportate.

Nonostante gli sforzi del personale medico, l'uomo è deceduto a distanza di giorni dall’incidente, lasciando sgomenti i familiari e la comunità di Manfredonia, già scossa per l’accaduto. L’amico di 75 anni, invece, ha riportato ferite meno gravi e non risulta essere in pericolo di vita.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici, soprattutto durante eventi affollati come la festa patronale. Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto per comprendere le cause del crollo del ramo e verificare eventuali responsabilità.