Mario Guadagnolo è il nuovo direttore del Museo degli Illustri Tarantini e Casa di Cesare Giulio Viola

BARI - Il “Museo degli Illustri Tarantini e Casa di Cesare Giulio Viola” ha un nuovo direttore: il professor Mario Guadagnolo, nominato con apposito decreto dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Guadagnolo, ex sindaco della città dal 1985 al 1990 e difensore civico del Comune dal 2001 al 2006, è attualmente presidente dell’Associazione culturale “I giovedì letterari della Biblioteca Acclavio”. L’associazione è nota per organizzare eventi culturali, presentazioni di libri, mostre d’arte, e incontri storiografici in collaborazione con la biblioteca comunale.

La nomina di Guadagnolo arriva pochi giorni dopo l’affidamento della gestione del museo per sei anni a un raggruppamento temporaneo di soggetti giuridici, comprendente le associazioni “Noi e Voi”, “Mangrovie”, la cooperativa “Kairos” e la s.r.l.s. “Instill”. I nuovi gestori hanno già avviato le attività di rifunzionalizzazione e preparazione per la riapertura del centro, situato nella prestigiosa “Masseria Solito”.

Il museo, realizzato grazie ai fondi del bando regionale "Community Library", permetterà ai visitatori di approfondire la conoscenza dei grandi personaggi tarantini tramite documenti digitali curati dal Centro Studi Cesare Giulio Viola. Al piano terra della struttura, vi saranno una biblioteca, un caffè letterario, un bookshop e una sala multimediale, offrendo un’esperienza culturale completa. Il MU.D.I.T. rappresenta così non solo un centro di valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ma anche un luogo aperto alla promozione dell’arte.

Il museo si inserisce all’interno del più ampio progetto di rigenerazione sociale “Ecosistema Taranto”, promosso dall’Amministrazione Melucci, confermando il ruolo di Taranto come città in trasformazione e sempre più impegnata nella valorizzazione del suo ricco patrimonio culturale.