Bari, aperture straordinarie sportelli dell’anagrafe per il rinnovo delle carte d’identità elettroniche

BARI - La Ripartizione Servizi Demografici Elettorali e Statistici comunica che saranno aperti in via straordinaria alcuni sportelli anagrafici presso la sede centrale e presso le delegazioni per il rilascio delle carte d’identità al fine di smaltire le liste di attesa e di ridurne i tempi, agevolando le numerose richieste degli utenti che hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità.A tal fine è stato predisposto il seguente calendario di aperture pomeridiane:· Sede centrale (largo Fraccacreta 1): tutti i lunedì ed i mercoledì dal 23 settembre al 30 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00· Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1): tutti i giovedì, lunedì e mercoledì dal 19 settembre al 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.00· Delegazione Carbonara (via Geremia d'Erasmo 3): tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dal 23 settembre al 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00· Delegazione Santo Spirito (via Fiume 8): tutti i lunedì, mercoledì e giovedì settembre al 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.00· Delegazione Oriente (via Luigi Pinto 3): tutti i lunedì, martedì e mercoledì settembre al 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.“Grazie alla pronta collaborazione del personale dell’Anagrafe, che ringrazio per la disponibilità, attiveremo gli uffici in via straordinaria anche nei pomeriggi per rispondere alle richieste di rilascio delle carte d’identità - ha detto la vicesindaca e assessora ai Servizi Demografici Giovanna Iacovone -. Proseguiremo in questa direzione anche valutando la possibilità di ripristinare il progetto 'eliminacode' che in passato ha consentito una gestione più snella e rapida dell’afflusso di cittadini agli sportelli, riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l'accesso ai servizi comunali, rendendoli sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini.”La prenotazione potrà essere effettuata attraverso una delle modalità indicate nella scheda del servizio CIE pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Bari, accessibile a questo link https://www.comune.bari.it/web/egov/-/carta-d-identita-elettronica-cie- ovvero autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/ente/lista_servizi oppure recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, via Trevisani, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello Urp dei Servizi Demografici in corso Vittorio Veneto.Le prenotazioni sono aperte a partire da domani 20 settembre.