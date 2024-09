'Mediterranean Fashion Week', grande successo per la seconda edizione

COPERTINO - Un successo straordinario quello della seconda edizione della Mediterranean Fashion Week, inaugurata lo scorso giovedì 12 settembre presso il suggestivo Castello di Copertino e proseguita in altri luoghi caratteristici del Salento come Acquarica-Presicce e Santa Maria di Leuca dove si è conclusa domenica 15 settembre. Un format, ideato da Marianna Miceli e proposto da Mad Mood, che attraverso la presenza di quasi 30 designer porta in passerella lo stile di circa 20 stati, con un totale di 250 ospiti provenienti da ogni parte del mondo.I primi appuntamenti hanno registrato enorme riscontro, con dei momenti molto particolari e importanti, che hanno visto in passerella le creazioni di Alta Moda con l’International Fashion Award, abbinate allo Show Cooking & Wine Tasting a cura di Cantina Schola Sarmenti e l'International Chef Award in cui protagonista è stata, per la prima volta, la cucina gourmet con la presentazione e preparazione di piatti unici come le pietanze a base di carne di zebra e coccodrillo cucinati dalla chef ruandese Simba Rose Marie Louise.Nella serata inaugurale è stato mostrato in anteprima mondiale quella che è stata definita da Marianna Miceli “una rivoluzione silenziosa che sta trasformando il mondo della gioielleria e, più in generale, il concetto stesso di lusso. La DiaVinci da polvere di diamanti riciclata, un materiale che, anziché essere uno scarto, sta diventando la base per creare oggetti unici.” Proprio con questo materiale innovativo è stato creato e realizzato con il tessuto fatto con polvere di diamanti, che ha notevolmente incantato il pubblico.Nell’ambito della stessa manifestazione è stata presentata l’associazione “A Woman For Women”, in collaborazione con Carol Cordella, direttrice dell'Istituto Cordella, che insegnerà a donne vittima di violenza l’arte sartoriale, la quale diventa strumento di reinserimento sociale.Altro momento rilevante della manifestazione, che ha visto il coinvolgimento di ben 30 fashion blogger, 10 chef internazionali e 20 food buyer mondiali e seguita dalla tv argentina e da quella americana FNL, sabato 14 settembre, presso Villa Meridiana di Santa Maria con l’Indonesian Coffe Tasting, con gli omaggi dell’Ambasciata Indonesiana. La manifestazione si è conclusa in bellezza domenica 15 settembre, a Santa Maria di Leuca, con lo Show Cooking & Wine Tasting a cura della Cantina Schola Sarmenti, seguito dall' International Chef Award, e il Fashion Show con diverse firme dell’Alta Moda.L’iniziativa ha unito Partner prestigiosi come FNL Network, Caroli Hotels, Roverhair, Alexander Leuca, Savannah Delights, Messapia Hotels &Resort ed è stata realizzata con il Patrocinio del Comune di Copertino, Acquarica-Presicce e di Inner Wheel Club Di Tricase - S.M. Di Leuca.